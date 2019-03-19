راكب يسجل آخر لحظات الطائرة الفنزويلية قبل تحطمها.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو صادم، يُظهر آخر لحظات الطائرة الفنزويلية سيسنا 206 قبل تحطمها، فى حادث أسفر عن مقتل 4 من الركاب الأربعة.
وظهرت الطائرة أسفل منطقة كثيفة الأشجار وسط ذعر الطاقم، قبل أن ينقطع الفيديو فجأة، لتكون بذلك آخر اللقطات للطائرة التى سقطت بمنطقة جران سابانا بولاية بوليفار.
و كان على متن الطائرة 3 ركاب- بخلاف قائدها- يحملون رتبة عقيد في القوات المسلحة الفنزويلية، بينما توفي منهم 2 ، والرابع كان رقيبًا.
وظهرت الطائرة أسفل منطقة كثيفة الأشجار وسط ذعر الطاقم، قبل أن ينقطع الفيديو فجأة، لتكون بذلك آخر اللقطات للطائرة التى سقطت بمنطقة جران سابانا بولاية بوليفار.
و كان على متن الطائرة 3 ركاب- بخلاف قائدها- يحملون رتبة عقيد في القوات المسلحة الفنزويلية، بينما توفي منهم 2 ، والرابع كان رقيبًا.
#BOLIVAR: El momento en que la avioneta Cessna 206 siglas YV 1801 cae a tierra en la Gran Sabana donde murieron 2 coroneles identificados como José Silvestre Granja y César Paúl Padrino Bruzual pic.twitter.com/catgCuSzQj— Hector González RT (@HectorReporta) 15 March 2019