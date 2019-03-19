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منوعات

راكب يسجل آخر لحظات الطائرة الفنزويلية قبل تحطمها.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:59 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو صادم، يُظهر آخر لحظات الطائرة الفنزويلية سيسنا 206 قبل تحطمها، فى حادث أسفر عن مقتل 4 من الركاب الأربعة.

وظهرت الطائرة أسفل منطقة كثيفة الأشجار وسط ذعر الطاقم، قبل أن ينقطع الفيديو فجأة، لتكون بذلك آخر اللقطات للطائرة التى سقطت بمنطقة جران سابانا بولاية بوليفار.

و كان على متن الطائرة 3 ركاب- بخلاف قائدها- يحملون رتبة عقيد في القوات المسلحة الفنزويلية، بينما توفي منهم 2 ، والرابع كان رقيبًا.

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