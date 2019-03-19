الصحف الإماراتية: الأمطار تغلق المدارس والطرق.. بن زايد: صناعة الأمل ضـرورة لوطننا العربي.. الإمارات من أكثر دول العالم إيجابية.. الجيش السوري: استعادة مناطق الأكراد بالقوة أو المصالحة

الإمارات تحل بالمركز الثامن في مؤشر الدول الإيجابية

اليوم.. انطلاق الدورة الثالثة من "صناع الأمل"

محكمة باركليز تطلب نص مكالمة بصوت حمد بن جاسم



الإمارات الثامنة عالميًا في مؤشر «الدول الإيجابية»



الأمطار تعطل مدارس وتغلـق طرقًا

محمد بن راشد: صناعة الأمـل ضـرورة لمحاربة اليأس

دمشق: الجيش سيستعيد مناطق سيطرة الأكراد بالمصالحات أو بالقوة

محكمة باركليز تطلب نص مكالمة بصوت حمد بن جاسم

تناولت الصحف الإماراتية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على اختيار الإمارات من بين أكثر دول العالم إيجابية.وبحسب "الإمارات اليوم"، حققت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر الدول الإيجابية، الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد الإيجابي «Positive Economy Institute» سنويًا منذ عام 2013، لقياس مؤشرات الاقتصاد الإيجابي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وتقدمت دولة الإمارات في المؤشر الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى على دولة من خارج عضوية المنظمة، على 27 من الدول الـ34 الأعضاء، من ضمنهم المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وأستراليا.ويقيس مؤشر الدول الإيجابية، مقومات جودة الحياة والسلوك الإيجابي للدول، اعتمادًا على معايير تتضمن مستوى اهتمامها بمستقبل الأجيال المقبلة، ومدى تأثيرها الإيجابي في العالم.وبحسب "الإمارات اليوم"، أدى هطول الأمطار في مناطق مختلفة من الدولة، أول من أمس، إلى تعطل الدراسة في مدارس وإغلاق طرق رئيسة وازدحامات مرورية، وتجمعات لمياه الأمطار في مناطق مختلفة من الدولة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد عودة سقوط الأمطار مساء يوم الخميس المقبل، مع احتمال تشكّل الضباب.وتلقت شرطة رأس الخيمة 1145 بلاغًا، نتيجة سقوط أمطار غزيرة، وأغلقت طريق جبل جيس ووادي البيح، فيما أكدت بلدية دبي أن الإمارة لم تشهد تجمعات لمياه الأمطار في شوارعها الرئيسة.وبحسب صحيفة "البيان"، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن كل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه، وقال إن: «النهر يبدأ بقطرات.. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات.. وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة».جاء ذلك مع إطلاق الموسم الثالث من مبادرة «صناع الأمل»، أكبر مبادرة عربية تستهدف نشر الأمل ومحاربة اليأس والتشاؤم وتعزيز قيم الخير والعطاء، وترسيخ الإيجابية والتفاؤل، عبر تكريم أصحاب القصص الملهمة في العطاء، والاحتفاء بالبرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يسعى روادها المتطوعون إلى مساعدة الناس لخلق واقع أفضل، والارتقاء بمجتمعاتهم، وتحسين نوعية الحياة في بيئاتهم ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين ورفع المعاناة عن الفئات الهشة أو المهمشة في المجتمع، وإحداث فرق إيجابي في حياة الناس من حولهم، وتسخير مواردهم وإمكاناتهم من أجل الصالح العام أو لخدمة شريحة مجتمعية بعينها.وذكرت صحيفة "الخليج" أن وزير الدفاع السوري العماد علي عبد الله أيوب، أعلن أمس، الاثنين، أن الجيش السوري «سيحرر» مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن في شمال وشرق البلاد، على غرار مناطق أخرى، عن طريق «المصالحات» أو «القوة» العسكرية.وأشار إلى أن جيش بلاده لديه القدرة على إخراج القوات الأمريكية من قاعدة التنف جنوب شرقي البلاد، في وقت واصلت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، تضييق الخناق أكثر فأكثر على مقاتلي تنظيم «داعش»المحاصرين في شرقي سوريا، تزامنًا مع خوضها اشتباكات عنيفة واستهدافها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية جيبهم الأخير في الباغوز.وبحسب "الخليج"، عقدت محكمة ساوث وارك، جلسة جديدة في قضية رشوة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وبنك باركليز، وناقش القاضي - في غياب هيئة المحلفين - مع هيئة الادعاء والتحقيق، سير عملية المحاكمة حتى الآن، وتم فيها توثيق مرافعة هيئة الدفاع والأدلة والشهود، وذلك تمهيدًا للاستماع إلى مرافعة الدفاع ابتداء من يوم الأول من أبريل المقبل.واستمع القاضي إلى طلبات دفاع جون فارلي تمهيدًا لسماع المرافعة، وفي الجلسة، طلب دفاع فارلي عدم النظر إلى المكالمات الهاتفية على أنها أدلة مثلها مثل الإيميلات، لأن الإيميلات تحمل صفة أكثر رسمية، ولكن هذه المكالمات عبارة عن تعليق على سير العمل ولا صفة رسمية لها.وأشار أيضًا المحامي إلى أنه لم يكن أحد أطراف هذه المكالمات، وبالتالي لا يجب أن يتم اتخاذها كدليل ضده، لأنها تعبر عن وجهة نظر ونوايا أطراف المكالمة فقط.ولفت القاضي أيضًا إلى أنه يحتاج إلى تفاصيل المحادثة التي تمت بين روجر وحمد بن جاسم يوم 11 يونيو 2008، وبما أنه لا يوجد نص واضح لتفاصيل هذه المحادثة، من الضروري النظر إلى الأدلة المتعلقة بالظروف المحيطة بهذه المحادثة في ذلك الوقت، وذلك يشمل المكالمات الهاتفية حتى وإن كانت مجرد تعليق على سير العمل.