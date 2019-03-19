مكافحة الفيروسات الكبدية: أول خطة استراتيجية لمواجهة فيروس سي بدأت 2006.. فيديو

أكد الدكتور محمد القصاص، عضو المكتب التنفيذي للجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، أن التجربة المصرية وهي "مبادرة القضاء على فيروس سي" لم تكن هي الأولى لمواجهة المرض، حيث إن بداية مواجهة المرض كانت منذ عام 2006 بالتزامن مع إطلاق أول خطة استراتيجية لمواجهة فيروس "سي".



وقال "القصاص"، خلال لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الثلاثاء، إن نسب انتشار الفيروس عام 2006 في مصر وصلت إلى ما يقارب إصابة 15% من المصريين، لافتا إلى أن مصر صنفت ضمن الدولة الأعلى في العالم في معدلات انتشار الفيروس بها خلال هذا الوقت.



وأضاف عضو المكتب التنفيذي للجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، أنه تم إطلاق خلال عام 2006 اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إضافة إلى إنشاء شبكة كبيرة من المراكز المتخصصة لعلاج فيروس سي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية كانت أولى الدول التى وفرت العلاج بأسعار مخفضة للمرضى.

