أهالي السلام يشكون من انتشار الكلاب الضالة

بعثت القارئة "نرمين ياسر" إحدى قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بمنطقة السلام أول والسلام ثانٍ بمحافظة القاهرة.





وأوضحت "نرمين"، أن منطقة السلام تعاني انتشار ظاهرة الكلاب الضالة ليلًا، وإيذاءها العديد من المارة والأطفال ما يثير الرعب فى قلوب سكان الحي، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الحي بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.