رد صادم من شوبير على سخرية الجماهير من قميص المنتخب الجديد

رد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، على هجوم بعض الجماهير المصرية على قميص المنتخب الأول، عقب كشف الجبلاية أمس عن شكله.



وأكد شوبير خلال تقديمه برنامج "ساعة مع شوبير"، أن القميص من تصميم إحدى شركات الأزياء العالمية التي تتبع أسلوبا صادما في تصميماتها، موضحا أن الجمهور سيعتاد عليه عقب مشاهدته عدة مرات



وأضاف أن الجمهور المصري أعجب بقميص منتخب نيجيريا المموج من قبل.



وتابع أن عقد قميص المنتخب وصل إلى مبلغ مادي صخم، مشددا على أن مسؤولي الاتحاد بذلوا مجهودات ضخمة بشأن هذا الأمر.



وأوضح أنه نظرا لضيق الوقت تم اختيار هذا التصميم من بين التصميمات المتاحة بالشركة في الوقت الحالي، مضيفا أنه يمكن تغييره خلال الفترة المقبلة.

