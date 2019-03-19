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ديني

هل يعتبر من يسب الدين كافرا وخارجا عن الملة ؟ أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:52 م
سب الدين
سب الدين
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سب الدين كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز أن يقدم المسلم على هذا.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ( هل يعتبر من يسب الدين كافر وخارج عن الملة ؟)، أنه ينبغي لمن يتساهل فى هذا الإثم العظيم أن يتقى الله عز وجل ويحرص على دينه، وأن يكون مراقب لربه محافظًا على لسانه، فالله حدودًا يغار إذا إنتهكت وإن كان بعض الفقهاء يتكلمون فى أن مثل هذا من العوام لا يكفر ولا يخرجهم عن الإسلام لأنهم بإحسان الظن فيهم لا يقصدون دين الإسلام ولكن هذا كله من باب البعد عن التكفير لكن لا يخفى أن هذا الكلام كلامًا لا يجوز أن يقال.

وأشار الى أنه ينبغي ان يحرص المسلم على حفظ اللسان من هذه الكبائر ولكن ليس هناك عقوبة من الله على من يسب الدين.

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