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حوادث

قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع 24 مليون جنيه

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:07 م
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
جودت عيد
حصلت هيئة قضايا الدولة، على أحكام هامة في أربعة دعاوى قضائية أقامها أحد المقاولين، صدرت عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعاوى أرقام 3307 و3308 و3309 لسنة 19ق المحكوم فيها بجلسة 15/12/2018، والدعوى رقم 3683 لسنة 19ق، المحكوم فيها بجلسة 16/2/2019، والتي ترتب عليها جميعًا تجنيب الخزانة العامة للدولة من دفع مبلغ 23 مليونا و857 ألفا و578 جنيها.

وأوضح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان، اليوم، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، على أداء الدور المنوط بها في الحفاظ على الحق والمال العام وفقًا للدستور والقانون.

وترجع وقائع القضية إلى إقامة أحد المقاولين تلك الدعاوى ضد محافظ الإسماعيلية وآخرين بصفاتهم، بطلب الحكم بقبول الدعاوى شكلًا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له المبلغ المشار إليه، وفقًا لما ورد بصحف الدعاوى من أسباب، حيث تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي والجهة الإدارية لإنشاء عدد 7 عمارات سكنية بنفيشة وعين غصين والضبعة، ضمن مشروع مبارك القومي للإسكان بالإسماعيلية، وقد تبين للمحكمة عدم أحقية المدعى في طلباته في تلك الدعاوى سالفة البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

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