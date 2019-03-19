آمال محمود تكتب: حمام الهنا

جوا طشت بستحمي ... بخبي راسي في حضنك ياما





فاكرك يا غالية ... وانتي بتصبي الميه عليا





حبه حبه ...





خايفه عليا ... قال يعني هاغرق في شبر ميه





إيد تليف وإيد تحابي ... وحضن يخاف م الهوا مليان محبه





حمامك يا اما مفيش زيه ... ولا عمري يوم هشوف بشايره





عمري ما هنضف م الهموم ... اللي في حضنك كانت تهون





عمري ما هنضف م الجلخ ...أ صل ليفتك كانت بتشيل كل الوسخ





وسخ الشوارع والقلوب ....اللي في ايدك كانت تدوب





كنت بخاف من الصابون... يحرق العين والجفون





كنت بغمض جوا حضنك ... وامسح وسختي يا ما في كمك





كنت ساعتها ملك الكون ...





إزاي غمضت العيون... آل و خايف من الصابون





دا انا كان قدامي أحلى حور ....





تغور الدنيا بعدك تغور





دا انا عايش الدينا بعدها .... كل حلمي أشوف



