أمن الجيزة يفرض كردونا أمنيا حول مستشفى أوسيم بعد حادث إطلاق النار العشوائي.. صور

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كردونا أمنيا حول مستشفي أوسيم العام، بعد وصول 5 جثث و4 مصابين من حادث إطلاق عامل النار على أهله وقوة من الشرطة.



وكان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل جديدة فى واقعة إطلاق النيران عشوائيا على يد عامل تجاه قوة من المباحث، وتبين أن قوة الشرطة توجهت للقبض على المذكور لتنفيذ حكم فى قضية مخدرات، إلا أنه قام بإطلاق النيران عشوائيا على أهل بيته، وعلى قوة الشرطة المتواجدة، مما أسفر عن مصرع 4 من عائلته، وإصابة معاون مباحث أوسيم وأمين شرطة.



وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا حول الحادث، وبدأت فرق الأدلة الجنائية مباشرة عملها فى رفع فوارغ الطلقات، كما تستمع فرق المباحث لشهود العيان على الواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية كشفت تفاصيل إصابة معاون مباحث أوسيم وأمين شرطة بالقسم ومصرع 4 مدنيين فى إطلاق نار.



وشرحت التحريات الأولية التى أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل الحادث بقيام شاب مختل عقليا بإطلاق النيران من سطح منزلهم على المواطنين بالشارع، وقيامه بإطلاق النيران بصورة عشوائية على عائلته أدت لمقتل والده ووالده واثنين من أشقائه.



وأضافت التحريات، أن المتهم أطلق النيران على قوة المباحث، فأصاب النقيب عمرو عطيطو معاون مباحث أوسيم بثلاثة أعيرة نارية فى بطنه، وأصاب أمين شرطة بعيارين آخرين.