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رفع الأذان داخل جامعة نيوزيلندية تضامنا مع شهداء مسجد كرايستشيرش.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:00 م
حادث نيوزيلندا الإرهابي
حادث نيوزيلندا الإرهابي
هاني حسين
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات مصورة ترصد رفع الأذان في جامعة كانتربري بمدينة كرايس تشيرش في نيوزيلندا ووقوف طلابها تعاطفا مع ذوي شهداء مجزرة المسجدين التي سقط فيها 50 فردا.

يذكر أن رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، كشفت أن مرتكب الهجوم لم تكن له سوابق جنائية ولم يتم تصنيفه، مضيفة أنه حصل على رخصة لحمل السلاح من الفئة "أ" خولته شراء أدوات جريمته.

وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا القيام بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد بنيوزيلندا، مشددة على أن بلادها ستغير قوانين شراء وحيازة الأسلحة النارية.

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