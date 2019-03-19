شاهد.. مايك تايسون مع محمد لطفي في أول أيام تصوير حملة فرعون

شارك الفنان محمد لطفي صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع الملاكم العالمي مايك تايسون، في كواليس تصوير أول يوم من فيلم "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد.



وبدأ محمد لطفي مرحبًا بـ مايك تايسون في كواليس الفيلم، وعلق قائلًا: "بشماله ماشاء الله على طيبة قلب هذا البطل العظيم #مايك_تايسون# كواليس #حمله_فرعون#بتعرف_تعد_لحد_كام".



فيلم "حملة فرعون" بطولة النجوم عمرو سعد، محمود عبد المغنى روبى، ، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكى.

