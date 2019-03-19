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النقل الأمريكية تطلب التدقيق في منح رخصة الطيران لطائرات بوينج 737 ماكس 8

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:31 م
بوينج 737 ماكس 8
بوينج 737 ماكس 8
أ ش أ
طلبت وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو، اليوم الثلاثاء، تدقيقا رسميا في الرخصة الممنوحة من قبل اتحاد الطيران المدني الأمريكي لطائرات (بوينج 737 ماكس 8)، وسط مخاوف متصاعدة من سلامة تحليق هذا الطراز بعد سقوط طائرتين خلال 4 شهور في إثيوبيا وإندونيسيا، ما أسفر عن مقتل 189 و157 شخصًا في أكتوبر ومارس على التوالي.

وقالت تشاو - في خطاب إلى المفتش العام في وزارة النقل، وفقا لصحيفة (ذي هيل) الأمريكية - إنه "للمساعدة في اطلاع اتخاذ الوزارة قرارا وفهم الشعب الأمريكي ولمساعدة اتحاد الطيران المدني الأمريكي في ضمان التطبيق الفعال لإجراءات السلامة الخاصة به، هذا الخطاب هو لتأكيد طلبي بأن يجري المفتش العام تدقيقا لجمع تاريخ فعلي ومفصّل وموضوعي للنشاطات التي أدت إلى منح رخصة طيران للطائرة بوينج 737 ماكس 8".

وأعلنت نحو 50 دولة على مدار الأيام الماضية، وآخرها الولايات المتحدة الأمريكية، حظر تحليق وهبوط الطائرات من طراز (بوينج 737 ماكس 8) و(ماكس 9)، بينما تجري التحقيقات في أسباب الحادثين المتتاليين للطراز نفسه.

ومن المقرر أن يتركز التحقيق على احتمال وجود أخطاء في هذه الإجراءات على المستوى الفيدرالي بالنسبة للطائرات الواردة حديثا وما إذا كان نظام السلامة قد لعب دورا في الحادثين، كما يتجه التحقيق لما إذا كان تم اتخاذ المعايير السليمة في إصدار شهادات السلامة الجوية للطائرات من ناحية التصميم الهندسي.

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