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رئيس موزمبيق يؤكد مقتل أكثر من 200 شخص جراء إعصار إيداي

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:01 ص
مقتل أكثر من 200
مقتل أكثر من 200 شخص جراء إعصار إيداي
أ ش أ
أكد رئيس موزمبيق، فيليبي نيوسي، خلال لقاء جمعه مع وزراء حكومته، وفاة أكثر من 200 شخص نتيجة الإعصار "إيداي" الذي ضرب مدينة بيرا الساحلية في بلاده خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الثلاثاء، أن "نيوسي" أعلن، خلال اللقاء الذي تم في مدينة بيرا، الحداد العام لمدة 3 أيام بسبب الحادث، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن حالة الطوارئ العامة.

ورجَّح رئيس موزمبيق، في وقت سابق خلال تفقده جوًا الدمار الذي لحق بمدينة بيرا، أن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار "إيداي" في بلاده إلى 1000 شخص، حيث قال إنه رصد جثامين تطفوا في المناطق المغمورة بالفيضانات.

وأفادت مؤسسة "الصليب الأحمر" بأن 90 بالمائة من مدينة بيرا، التي يبغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، قد تعرضت لأضرار أو تدمير بفعل الإعصار الذي قطع الكهرباء وتسبب في إغلاق الطرق وتعليق حركة الطيران في مطار المدينة.

وضرب إعصار "إيداي" بيرا في موزمبيق للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، ثم انتقل إلى زيمبابوي ومالاوي.

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