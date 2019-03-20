السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو

قال الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس مجلس إدارة المركز الطبي للسكك الحديدية، إن الدولة المصرية حريصة على إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات.





وأضاف "السقا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه يتم إجراء تحاليل لعمال التشغيل في السكك الحديد وكل من يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، وهناك فحص سنوي وآخر دوري مفاجئ.



