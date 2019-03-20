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السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:13 ص
السكك الحديد
السكك الحديد
هاني حسين
قال الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس مجلس إدارة المركز الطبي للسكك الحديدية، إن الدولة المصرية حريصة على إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات.

وأضاف "السقا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه يتم إجراء تحاليل لعمال التشغيل في السكك الحديد وكل من يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، وهناك فحص سنوي وآخر دوري مفاجئ.

واستطرد: "تم تحديد مجموعة من الأدوية بها نسبة من المخدر أو المهدئات والتي تؤدي إلى خروج نتيجة تحليل المخدرات إيجابية، وسنمنع عمال التشغيل والسائقين من العمل في فترة الحصول على تلك الأدوية باستشارة الإدارات الطبية التابعة للهيئة وليس من تلقاء أنفسهم".

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