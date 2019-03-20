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فن

طلاق نجمة ذا فويس مروة ناجي من أحمد مجاهد

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:54 ص
مروة ناجي وزوجها
مروة ناجي وزوجها السابق أحمد مجاهد واولادهما
أعلن أحمد مجاهد، رئيس هيئة الكتاب الأسبق، من خلال حسابه على الفيسبوك، انفصاله بشكل رسمي عن نجمة "ذا فويس" مروة ناجي، وذلك بعد زواج استمر لأكثر من عشر سنوات.

ولم يكشف مجاهد عن سبب انفصالهما، ولكنه كتب: "الأصدقاء الأعزاء أنا والفنانة مروة ناجى منفصلين رسميا منذ فترة، برجاء التعامل معنا على هذا الأساس منعا للإحراج وشكرا".

مروة ناجي تفرض حالة من الخصوصية على حياتها الزوجية ولم تعلق على إعلان زوجها طلاقهما والذي تم منذ فترة.

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