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أخبار البلد

كامل الوزير يلتقي وزير الإنتاج الحربي لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات.. صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:03 ص
اجتماع وزيرا النقل
اجتماع وزيرا النقل والانتاج الحربى
أحمد أبوشوشة
اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر وزارة النقل لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربي لصالح هيئات وزارة النقل والتي تساهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر.

في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل أن الهدف من الاجتماع يرتكز على وضع آلية سريعة وفورية لدفع معدلات تنفيذ كافة المشروعات المشتركة بين الجانبين وإزالة كافة المعوقات الخاصة بها للانتهاء منها وفقا للجداول الزمني حيث سيتم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 295 مزلقانا مارس 2020 والانتهاء من أعمال التحكم لـ 295 مزلقان يونيو 2020 والانتهاء من كافة المحطات الـ 86 التي تقوم وزارة الانتاج الحربي بتطويرها لصالح هيئة السكك الحديدية في 7/5/2019، إضافة إلى نهو القطاع الذي تقوم بتنفيذه الإنتاج الحربي بطول 15 كم ضمن مشروع إنشاء ازدواج طريق "سوهاج - سوهاج الصحراوي الشرقي".

كما تباحث الجانبان حول ضرورة الانتهاء من كل الأمور الفنية الخاصة بإصلاح عدد 20 محركا و120 موتور جر، إذ أوضح وزير النقل أهمية هذا الموضوع بالنسبة لهيئة السكك الحديدية لتدعيم قوة الجر بها مشيرا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين في هذا المجال الأول هو شراء جرارات جديدة وهو ما تمثل في التعاقد على 100 جرار جديدة والحصول على تمويل من بنك الإعمار وإعادة التنمية الأوروبي لشراء 100 جرار أخرى والثاني يشمل إصلاح الجرارات الحالية وعمل العمرات اللازمة لها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد العصار، أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تعاون وزارة الإنتاج الحربي مع كافة الوزرات بالدولة وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، مشيرا الى أن الإنتاج الحربي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.
كامل الوزير يلتقي وزير الإنتاج الحربي لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات.. صور
كامل الوزير يلتقي وزير الإنتاج الحربي لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات.. صور
كامل الوزير يلتقي وزير الإنتاج الحربي لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات.. صور
كامل الوزير يلتقي وزير الإنتاج الحربي لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات.. صور

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