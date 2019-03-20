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أخبار العالم

اقتصاد تركيا في انهيار.. أنقرة تقترض مليار دولار

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:25 ص
الأزمة الاقتصادية
الأزمة الاقتصادية في تركيا
دعاء أبوهشيمة
كشفت مصادر مصرفية، عن أن الخزانة التركية اقترضت مليار دولار في إعادة فتح سندات مقومة بالدولار.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت المصادر، اليوم الأربعاء، إن هذا القرض سيكون مستحق في أبريل 2019، بعائد نهائي بنسبة 7.15 بالمئة.

وفوضت تركيا بنوك جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد في إعادة فتح السندات.

وكانت تركيا قد اقترضت في الأصل ملياري دولار في يناير، ومن المتوقع أن تعلن الخزانة التركية، اليوم، عن النتائج الرسمية للاقتراض.

وتخطط الخزانة التركية لاقتراض ثمانية مليارات دولار إجمالا من الأسواق العالمية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار أو نحو 80 بالمئة من تلك القيمة في الربع الأول.

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