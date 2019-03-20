واشنطن تمد فترة إعفاء العراق من العقوبات الإيرانية

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مددت إعفاء العراق من العقوبات الإيرانية، الذي منح في ديسمبر الماضي، لمدة ثلاثة أشهر مما يتيح له استيراد الطاقة الكهربائية، التي يعتمد عليها بشكل أساسي، من إيران.



ووفقا لـ "سكاي نيوز"، قال المسؤول الأمريكى: "في وقت يهدف هذا الإعفاء الجديد إلى مساعدة العراق على تخفيف آثار نقص الطاقة لديه، نواصل مع شركائنا في العراق مناقشة العقوبات المتعلقة بإيران"، مضيفا أن توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع مصادر الواردات "سيمكن العراق من تعزيز اقتصاده وتنميته" ويشجع على قيام "عراق موحد وديمقراطي ومزدهر ومتحرر من تأثير إيران الضار".



ويعد نقص الطاقة، الذي غالبا ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف. وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميجاوات من الكهرباء الإيرانية.



وكانت واشنطن قد أعادت فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران.