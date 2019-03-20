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محافظات

استرداد 1070 فدانا من أراضي أملاك الدولة بصحراء دير مواس

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:54 ص
استرداد 1070 فدان
استرداد 1070 فدان من أراضي أملاك الدولة
أيمن رياض
أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن استرداد 1070 فدانا بالظهير الصحراوي بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وذلك ضمن استكمال أعمال حملات استرداد أراضى أملاك الدولة " حق الشعب" لاستعادة أراضى الدولة المتعدى عليها بالظهير الصحراوي.

أكد المحافظ عدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل قوه للمتعدين على الأراضي بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة لاستعادة الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها بما يضمن نفاذ القانون وترسيخ معاني وأركان الدولة القوية القادرة على الحفاظ على مكتسبات وحقوق مواطنيها.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات الإزالة بجميع المراكز بالتنسيق مع الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات والضوابط القانونية المتبعة حيال كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة مؤكدًا انه لا احد فوق القانون وان جميع المواطنين سواء أمام تحقيق المصلحة العليا للدولة.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية في رفع وإزالة كافة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة داخل زمام المحافظة من اجل استرداد تلك الأراضي والحفاظ على هيبة الدولة.

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