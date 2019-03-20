ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر عدد 717 شاحنة، بحمولة إجمالية قدرها 41252 من البضائع العامة منها عدد 105 سيارات نقل محملة بـ 4914 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 148852 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36976 طنا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12600 طن يوريا، و 700 طن يوريا معبأ، و 7403 طن فوسفات، و 1472 طن علف بنجر، و2100 طن كسب صويا، و 490 طن ملح، و 1800 طن داى امونيوم، و 7800 طن رمل.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات، 755 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 667 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1754 حاوية مكافئة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 1400 طن قمح، و 1200 طن أرز، و 5091 طن حديد، و 5250 طن زيت، و 10000 طن صويا، و 898 طن خشب.