تموين بورسعيد تضبط ربع طن عسل نحل مجهول المصدر

تمكن مراقبو التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط كمية وقدرها 1/4 طن عسل نحل مجهول المصدر معبأ بداخل عبوات وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية بأحد المحلات التجارية بدائرة حى الشرق .



كان ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد قد تلقى إخطار من مجدى الخضر وكيل مديرية التموين بالمحافظة تفيد بوجود كميات من عسل النحل مجهول المصدر، وتم صدور التعليمات بعد تقنين الإجراءات إلى محمد النجدى مدير إدارة الرقابة و خالد فهمى رئيس الرقابة بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الإخطار.



بالتوجه إلى حيث المحل التجارى وبالتفتيش تمكنت الحملة التموينية من ضبط عسل نحل مجهول المصدر والصلاحية والإنتاج وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 102/ جنح أمن دولة طوارئ الشرق لسنة 2019 وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

