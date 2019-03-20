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محافظات

محافظ الجيزة يوقع بروتوكول إنشاء خزان مياه بأرض اللواء

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:00 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
محمد الصاحى
وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة نيفين جامع جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول لتنفيذ مشروع  خزان ارضي سعة 6000م3 بأرض اللواء، لحل مشكلة لمياه، وذلك بحضور المهندس منصور حسن رئيس مجلس إدارة شركة مياه المياه والشرب بالجيزة. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدعم الذي يقدمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حقق نجاحات كبيرة للعديد من المشروعات، إضافة إلى دعم العديد من مشروعات البنية التحتية معظمها في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. 

وأوضح أن بروتوكول إنشاء خزان مياه بمنطقة أرض اللواء يتحمل تكلفته الجهاز التنفيذي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 25 مليون جنيه.
محافظ الجيزة يوقع بروتوكول إنشاء خزان مياه بأرض اللواء
محافظ الجيزة يوقع بروتوكول إنشاء خزان مياه بأرض اللواء
محافظ الجيزة يوقع بروتوكول إنشاء خزان مياه بأرض اللواء
محافظ الجيزة يوقع بروتوكول إنشاء خزان مياه بأرض اللواء
محافظ الجيزة يوقع بروتوكول إنشاء خزان مياه بأرض اللواء
محافظ الجيزة يوقع بروتوكول إنشاء خزان مياه بأرض اللواء

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