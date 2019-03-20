محافظ الجيزة يوقع بروتوكول إنشاء خزان مياه بأرض اللواء

وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة نيفين جامع جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول لتنفيذ مشروع خزان ارضي سعة 6000م3 بأرض اللواء، لحل مشكلة لمياه، وذلك بحضور المهندس منصور حسن رئيس مجلس إدارة شركة مياه المياه والشرب بالجيزة.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدعم الذي يقدمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حقق نجاحات كبيرة للعديد من المشروعات، إضافة إلى دعم العديد من مشروعات البنية التحتية معظمها في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.



