ينعش الأسواق.. محلات النظارات بالفيوم تشهد ازدحاما في عيد ست الحبايب..فيديو

تشهد محلات بيع النظارات والبصريات بمحافظة الفيوم هذه الأيام إقبالا كبيرا من قبل الأبناء لشراء هدايا عيد الام من نظارات الشمس وحفظ النظر .



وأكد المحاسب أيمن حبيشى صاحب محلات نظارات ( بصريات ) بمدينة الفيوم، بأننا كل عام نقدم مسابقة السحب على جوائز المشتريين بمناسبة عيد الأم ، عبارة عن غسالة فول اوتوماتيك للفائز الأول، وبوتجاز للفائز الثانى ومجموعة جوائز تشمل شاشات تليفزيون و خلاطات كهربائية .



وأضاف حبيشى بأن ما يقوم به المحل سنويا هو اقل واجب لست الحبايب الأم الحبيبة، مؤكدا بأن المحل يشهد اقبالا كبيرا من قبل الأبناء لشراء نظارات اهداء لست الحبايب ، والبعض يفضل شراء نظارات شمس او حفظ نظر.



وأكد أيمن بأن معظم محلات الفيوم تشهد انتعاشا فى حركة البيع خلال شهر مارس من كل عام بمناسبة عيد الأم ، وجميع المحلات تتجمل فى هذه الشهر من كل عام لهذه المناسبة الطيبة .

