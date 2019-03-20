تعرف على مواجهات دور الثمانية في الكونفيدرالية ومواعيد المباريات.. فيديو

أسفرت قرعة كأس الاتحاد الأفريقي " الكونفيدرالية " عن مواجهات قوية للفرق العربية في دور الثمانية من البطولة حيث يصطدم فريق الزمالك بفريق حسنية أغادير المغربي والنجم الساحلي التونسي أمام الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي أمام جورماهيا الكيني والصفاقسي يواجهه نكانا الزامبي.



وسيلتقي الفائز من مواجهة الزمالك وحسنية أغادير المغربي ، الفائز من مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي ، كما يلتقي الفائز من مباراة الصفاقسي ونكانا الزامبي أمام الفائز من مباراة جورماهيا الكيني ونهضة بركان المغربي .



جاء ذلك خلال مراسم القرعة التي أجريت منذ قليل بأحد فنادق القاهرة الكبرى لتحديد مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية".



وستقام مواجهات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم 7 أبريل المقبل على ملاعب الفرق أصحاب مركز الوصافة، وستكون مواجهات الإياب على ملاعب الفرق متصدري المجموعات يوم 14 من الشهر المقبل.