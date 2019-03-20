ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على مواجهات دور الثمانية في الكونفيدرالية ومواعيد المباريات.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:31 م
جامب من مراسم قرعة
جامب من مراسم قرعة الكونفيدرالية
محمد رشاد
أسفرت قرعة كأس الاتحاد الأفريقي " الكونفيدرالية " عن مواجهات قوية للفرق العربية في دور الثمانية من البطولة حيث يصطدم فريق الزمالك بفريق حسنية أغادير المغربي والنجم الساحلي التونسي أمام الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي أمام جورماهيا الكيني والصفاقسي يواجهه نكانا الزامبي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة الزمالك وحسنية أغادير المغربي ، الفائز من مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي ، كما يلتقي الفائز من مباراة الصفاقسي ونكانا الزامبي أمام الفائز من مباراة جورماهيا الكيني ونهضة بركان المغربي .

جاء ذلك خلال مراسم القرعة التي أجريت منذ قليل بأحد فنادق القاهرة الكبرى لتحديد مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية".

وستقام مواجهات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم 7 أبريل المقبل على ملاعب الفرق أصحاب مركز الوصافة، وستكون مواجهات الإياب على ملاعب الفرق متصدري المجموعات يوم 14 من الشهر المقبل.

ترشيحاتنا

سائق يضرم النار في حافلة تقل أطفالا بإيطاليا

محترف المصري البورسعيدى يرحب بارتداء تيشيرت الزمالك

تأييد بالإجماع للتعديلات الدستورية خلال الحوار المجتمعي للمجلس الأوروبي برئاسة أبو العينين

أبو العينين: دساتير العالم ليست أبدية.. ومصر كانت على شفا حرب في 2011

رئيس جامعة القاهرة يرفض عودة مجلس الشيوخ بالتعديلات الدستورية

مئات الإسرائيليين يقتحمون قبر النبي يوسف تحت حراسة قوات الاحتلال

ريمونتادا لم تكتمل لـ الأبيض .. النجم الساحلى يتفوق على الزمالك بـ 3 فوز

الخارجية توضح موقف مصر من عودة مقعد سوريا بالجامعة العربية

هتك عرض طفلة برضاها في الجيزة.. فعاقبته المحكمة بالسجن عاماً (+18)

طرد زعيم الإخوان راشد الغنوشي من مدينة بن قردان التونسية

إبراهيم حجازي: التعديلات الدستورية في صالح المصريين وليس الرئيس

أهم بنود قانون التعامل مع متعاطي المخدرات من العاملين بالدولة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

فيديو

مصانع الغزل والنسيج قنبلة موقوتة بالغربية .. فيديو وصور
بث مباشر.. قرعة الكونفدرالية و دوري أبطال أفريقيا الآن
فيديو جراف.. أبرز المعلومات عن امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية
شاهد .. برومو فيلم Once Upon a Time in Hollywood ليوناردو دي كابريو
حسين الجسمي يطرح أغنية أمي بمناسبة عيد الأم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟