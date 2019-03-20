أحمد موسى: يجب الموافقة على مد فترة رئيس الجمهورية للنهوض بالدولة

قال الإعلامي أحمد موسى ، أنه لابد من الموافقة على زيادة فترة رئيس الجمهورية من أجل النهوض بالدولة، ومواكبة مسيرة المشروعات العملاقة .



وأضاف " موسي "، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد ان استقرار الدولة يشجع المستثمرين ،ورؤوس الأموال من أجل الاستثمار في مصر .



وتابع :" جميع دول العالم تقوم بتولي فترة رئاسية كبيرة من أجل الحفاظ علي الدولة والمستثمرين "، موضحا ان الثقة في الاستمرار السياسي، والدولة هي الضمان الوحيد للاستثمار في الدولة.



وتابع :" 20 مليار دولار استثمار فقط في قطاع البترول ، و2 مليار دولار في عام 2011 استثمارات مباشرة ، 6.9 مليار دولار استثمارات مباشر في عام 2016.

