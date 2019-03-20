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فن

كارول سماحة تحتفل بعيد الأم على طريقتها الخاصة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:53 م
كارول سماحة
كارول سماحة
محمد بدران
حرصت الفنانة كارول سماحة على تقديم التهنئة للأم بمناسبة الاحتفال بعيدها وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت كارول قائلةً: "‏‏في ‎#عيد_الام، تحية لكل امرأة متزوجة، ‎مطلقة، أرملة ومعنّفة لصبرھا على ما تحمّلته في حیاتھا. كل عام وانتن للحب عنوان".

وتحضر كارول سماحة مع الموسيقار زياد رحبانى، عددا من الأغنيات الجديدة التي من المقرر طرحها فى الفترة المقبلة.

وانتهت كارول مؤخرا من تصوير برنامج "عائشة" المقرر أن يعرض قريبا.
كارول سماحة تحتفل بعيد الأم على طريقتها الخاصة

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