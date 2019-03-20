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فيديو جراف

فيديو جراف.. حوار مجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية برئاسة محمد أبو العينين‎

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:27 م
محمد أبو العينين‎
محمد أبو العينين‎ و فتحي سرور
إمام رمضان
أكد محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن الشعب المصري متمسك ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يكمل تحقيق رؤيته الطموحة لبناء مصر الجديدة لتستعيد مكانتها وتستغل إمكاناتها.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الموسع الذي عقده المجلس المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين، حول التعديلات الدستورية، بمشاركة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعدد كبير من فقهاء وأساتذة القانون الدستوري وأعضاء مجلس النواب والمفكرين والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات. 

وللاطلاع على تفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدة الفيديو.

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