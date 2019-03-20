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احتفالا بـ عيد الأم .. أحمد موسى: ارسل صورتك مع والدتك وستعُرض على الهواء

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:32 م
حسام الحارتي
يقدم الإعلامي أحمد موسى اليوم حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد"، للأمهات بمناسبة «عيد الأم».

وقدّم «موسى» كل التهاني للأمهات المصريات اللاتي ضحين من أجل أبنائهن، قائلا " كل سنة وامهات المصريين بخير".

وطالب «موسى» المشاهدين بالتفاعل معه على الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة كل ابن وابنه مع أمهاتهما وعرضها خلال البرنامج، مناشدًا الأبناء: إرسال صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء في البرنامج اليوم بمناسبة عيد الام"

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