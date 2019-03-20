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فن

نجلاء بدر توجه رسالة خاصة جدا لـ عمرو دياب

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:34 م
نجلاء بدر وعمرو دياب
نجلاء بدر وعمرو دياب
محمد بدران
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة تجمعها بالنجم عمرو دياب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

وعلقت نجلاء علي الصور: "كم أنت إنسان فنان حساس صديق، أخ عمري وذكرياتي أغاني عمرو دياب".

يذكر أن نجلاء بدر تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان وآيتن عامر وعائشة بن أحمد وحسن حسني ومحمود البزاوي ومحمد لطفي وإخراج أحمد صالح.".
نجلاء بدر توجه رسالة خاصة جدا لـ عمرو دياب

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