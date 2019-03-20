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الحكومة تتوعد الموظفين بقانون جديد لتحليل المخدرات.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:36 م
تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على مشروع قانون جديد، يهدف إلى التعامل مع متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات الاقتصادية والخدمية وشركات قطاع الأعمال العام والمدارس والمستشفيات، وهذا القانون سيتعامل مع جميع العاملين بالدولة بخلاف القطاع الخاص.

وأضاف " سعد " في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أن القانون يتضمن المعاقبة بالفصل من الخدمة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات عن طريق إجراء تحليل المخدرات وإذا ثبت إيجابية العينة فمن حق الموظف إجراء تحليل آخر من معامل وزارة الصحة وإذا ثبت أنه إيجابي يصبح الموظف مفصولا من الخدمة بحكم القانون.

وتابع:" بعض العقاقير بها نسبة مواد مخدرة، وعلى الموظفين تقديم تقرير طبي قبل الخضوع للتحليل حتى لا تخرج النتيجة إيجابية"، مضيفا:" من يمتنع عن إجراء التحليل بدون عذر أو سبب مقنع سيتم فصله على الفور".

وأكمل:" سيتم إجراء التحاليل على الموظفين بشكل مفاجئ ولكن هناك تحاليل وجوبية التنفيذ في بداية التعيين أو الترقية الوظيفية او شغل الوظائف القيادية، وقبل تطبيق القانون سيتم إعطاء مهملة للموظفين متعاطي المخدرات للتقدم للعلاج من الإدمان، وسيتم التعامل معهم في سرية كاملة ولن يتم الكشف عن اسمائهم، ولن تقل المهلة عن 3 أشهر من صدور القانون".

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