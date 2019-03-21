سوريا الديمقراطية تعلن القضاء نهائيا على داعش في الباجوز شرقي البلاد

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم، الخميس، سيطرتها على بلدة الباجوز، آخر معاقل تنظيم "داعش"، شمال شرقي سوريا.



وذكرت قناة " العربية " الإخبارية - نقلا عن مصادر تابعة لـ"قسد" - أنه تم تحرير كل الباغوز من مسلحي تنظيم "داعش"، معلنة بذلك انتهاء معركتها المستمرة منذ أسابيع.



كما بثت "قسد" فيديو على موقعها في "تويتر" قالت إنه يوثق الاشتباكات ضد تنظيم "داعش" قبل السيطرة على آخر معاقله.

