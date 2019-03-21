تحرير 69 محضرا بيئيا لمحلات ومنشآت تجارية ببني سويف

نفذت فرق عمل من الإدارة العامة لشؤون البيئة ببني سويف برئاسة العميد طارق سمير مدير عام البيئة عدة حملات وذلك بالمرور"على كافة المحلات ببعض الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينة بني سويف ضمن خطة المحافظة لجعل هذه الشوارع شوارع نموذجية، من حيث رفع مستوى النظافة العامة وتسهيل حركة المرور والمشاه ورفع الإشغالات وغيرها،وذلك لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المحلات بوضع سلات للقمامة واتخاذ الإجراءات القانوينة حيال المخالفين.



وشملت هذه المنشآت محلات تجارية :مكتبات ومقاهي ومحلات بيع أجهزة محمول ومطاعم وصيدليات ومحلات بيع عصير ومحلات ملابس وأحذية وزجاج وأدوات صحية وسيراميك وأقمشة ودعاية وإعلان ومطابخ وإكسسوارات وحلويات ومخابز وغيرها ، والذي أسفر عن 69 محضر بيئي لأصحاب المحلات غير الملتزمة بوضع سلات للقمامة خارجها، فضلا عن التنبيه على أصحاب المحلات التي بداخلها سلات لوضعها بالخارج ،حيث تم تحرير 19 محضر بيئي لمنشآت ومحلات بشارع أحمد عرابي،و17 محضر لمحلات بشارع الروضة ، و15 محضر لمحلات في شارع صفية زغلول،و18 محضر لمحلات بشارع جسر إسلام وتم إرسال هذه المحاضر إلى قسم شرطة البيئة والمسطحات للانتهاء من الإجراءات وإرسالها لجهات التحقيق المختصة.



ومن جانبه أوضح العميد طارق سمير أن أعمال المرور والمتابعة، التي تقوم بها فرق العمل بإدارة ومكاتب البيئة، سوف تتواصل بشكل مستمر، بحسب الجدول الزمنى المحدد لها من قبل الإدارة وتحت إشراف المحافظة، والذي يستهدف تغطية كافة الشوارع والميادين الحيوية ، تنفيذا لتكليفات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر باستعادة الشكل الحضاري للشوارع والميادين ضمن خطة المحافظة في هذا المجال ، والتي تركز في أحد عناصرها على تحسين منظومة النظافة ووضع سلات خارج المنشأت والمحلات التجارية لإلقاء القمامة بها للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين ومنع تراكم المخلفات ،وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومشروع النظافة.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف باستعادة المظهر الجمالي والحضاري للميادين والشوارع الرئيسية والحيوية ضمن خطة المحافظة التي تتبناها لإبرازالشكل الحضاري لتطوير وتجميل كافة مراكز ومدن المحافظة،من خلال تحسين منظومة النظافة ورفع الاشغالات والمخلفات،وإلزام أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والطبية بوضع صناديق وسلات للقمامة خارج تلك المنشآت والمحال.



