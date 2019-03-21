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اقتصاد

الصين: مسؤولون تجاريون كبار من أمريكا يزورون بكين نهاية الشهر

الخميس 21/مارس/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
رويترز
قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن وفدا تجاريا أمريكيا بقيادة الممثل التجارى روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيزور بكين يومى 28 و29 مارس لعقد جولة جديدة من المفاوضات.

وقال قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحفيين فى إفادة روتينية إن نائب رئيس الوزراء ليو خه سيزور الولايات المتحدة فى أوائل أبريل لإجراء المزيد من المحادثات.

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