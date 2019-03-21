وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 11 مواطنا

نشرت الجريدة الرسمية قرارى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 405 لسنة 2019ن بشان رد الجنسية المصرية لـ 11 موطنا.



وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية.

