مصري يحصد جائزة الشعر المسرحي في مسابقة الأمير عبدالله الفيصل العالمية

أزاح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الستار، أمس الأربعاء، عن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى، وذلك بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودى.



وتُوج الشاعر المصري فوزي محمود أحمد خضر بجائزة الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال، بينما فاز ‏الشاعر السوداني محمد عبدالله عبدالباري بجائزة الشعر العربي الفصيح، وقيمتها 500 ألف ريال، فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغنّاة الشاعر كريم عودة لعيبي من جمهورية العراق وقيمتها 200 ألف ريال.



وأعلن "الفيصل"، أمس، في كلمته خلال الاحتفال، استحداث فرعٍ للجائزة بقيمة نصف مليون ريال مخصص لطلبة وطالبات مرحلتي الثانوية والبكالوريوس، على أن يُمنح الفائز الأول 300 ألف ريال و 200 ألف ريال للثاني، ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في أفرعها الأربعة مليون ريال ونصف.



وتكتسب تلك الجائزة أهمية كبيرة، حيث تحمل اسم الأمير عبدالله الفيصل، الذي استطاع نقل الشعر في المملكة إلى العالم العربي ونقل شاعرية الإنسان السعودي إلى خارج حدود الوطن، كما تُعد أكاديمية الشعر العربي التي تتخذ من جامعة الطائف مقرًا لها، مؤسسة متخصصة في تنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره، وتسعى لتقدير فحول الشعراء والبارزين منهم، ودعم الموهوبين والناشدين، وتفعيل الأنشطة الشعرية والنقدية، وتعزيز دور الشعر العربي الفصيح في ثقافتنا المعاصرة.



وبحسب أمانة الجائزة، فقد تلقت لجنة التحكيم ٢٠٠ مراسلة للترشح للجائزة، فيما وصل عدد المشاركات المكتملة للفروع الثلاثة للجائزة نحو ٤٧ مشاركة من ١١ دولة، وبدأت الأكاديمية في استقبال أسماء المرشحين للفوز بالجائزة في فروعها الثلاثة، بعد مخاطبتها نحو ٢٠٠ جهة حكومية وأهلية في مختلف الدول العربية، من بينها ١٥ وزارة للثقافة، و١٧ ملحقية ثقافية عربية معتمدة في المملكة، إلى جانب جميع الجامعات السعودية، وكبرى الجامعات العربية، والمؤسسات الثقافية المختلفة.