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أخبار العالم

الكرملين: بوتين يجري اتصالين هاتفيين مع توكاييف ونزارباييف

الخميس 21/مارس/2019 - 12:07 م
صدى البلد
أ ش أ
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الخميس" اتصالا هاتفيا مع الرئيس الكازاخي الجديد، قاسم جومارت توكاييف هنأه فيه بمناسبة توليه منصب الرئاسة في كازاخستان وتمنى له النجاح.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان له أن فلاديمير بوتين وقاسم جومارت توكاييف اتفقا على التعاون الوثيق من أجل زيادة تعميق علاقات الشراكة الروسية الكازاخستانية والتحضير لزيارة توكاييف لروسيا في المستقبل القريب
كما أجرى بوتين اتصالا هاتفيا آخر مع الرئيس الكازاخي المستقيل نور سلطان نزارباييف أعرب فيه بوتين عن امتنانه لنزارباييف على مساهماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. .

وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أنه خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف، أعرب بوتين عن امتنانه لنزارباييف على مساهماته الشخصية في تطوير العلاقات الثنائية والنجاح في التكامل الأوراسي مؤكدا ثقته في مواصلة أول رئيس لكازاخستان المشاركة بنشاط في العمل على تعزيز التعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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