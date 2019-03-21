نيوزيلندا تعيد فتح مسجدي كرايستشيريش

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، أنها ستعيد فتح مسجدي مدينة كرايستشيريش- اللذين شهدا عملية إطلاق نار عشوائي على المصلين يوم الجمعة الماضي- غدا الجمعة.



وقالت الشرطة في بيان عبر "تويتر": "سيفتح مسجدا مدينة كرايست تشيريش مجددا أبوابهما مرة أخرى أمام المصلين".



وأضافت: "كما هو متوقع، ستتم إعادة فتح المسجد الواقع في لينوود أفنيو أمام المصلين الليلة، قبل وقت صلاة الجمعة.. لقد أكملت الشرطة معاينتها وتحقيقها، لكنها ستحتفظ بوجودها هناك في الأيام المقبلة. أما المسجد الثاني الواقع في دينز أفنيو فسيفتح أبوابه أمام المصلين غدا الجمعة".



