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حوادث

مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور

الخميس 21/مارس/2019 - 01:23 م
اللواء زكريا الغمرى
اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون
مصطفى الرماح
أكد اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن قطاع السجون يحتفل اليوم بالإفراج عن عدد من الغارمات بمناسبة عيد الأم.

ووجه مساعد الوزير خلال حفل الإفراج، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه مبادرة سجون بلا غارمين ولا غارمات، كما قدم مساعد الوزير الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والذى وجه بسرعة سداد ديون النزيلات بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور
مساعد وزير الداخلية: تحية للرئيس السيسي صاحب مبادرة سجون بلا غارمين.. صور

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