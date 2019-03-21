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وزير الزراعة: عقد ملتقى ثقافي وزراعي لحل أزمات المصدرين هذا العام.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 01:22 م
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة
ندى فتح الله
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن معرض الزهور يكشف للمصريين الإنتاج الضخم للبساتين من الزهور والزينة.

وأضاف "أبو ستيت"، في تصريحات خاصة لفضائية "DMC" اليوم، الخميس، أن هناك ملتقى ثقافيا وملتقى زراعيا سوف ينعقدان خلال هذا العام.

وأكد أن الملتقيات تأتي بهدف طرح جميع الآراء وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المصدرين، للعمل على زيادة حركة التصدير، إضافةً إلى مشاكل المنتجين لتغطية احتياجات السوق المحلية.

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