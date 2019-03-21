التموين: التقلبات الجوية أثرت على الأوكازيون الشتوي.. فيديو

قال مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أيمن حسام، إن الأوكازيون شهد اقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين للحصول على السلع بأسعار مخفضة، خاصة فى النصف الأخير من الأوكازيون.



وأضاف مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، فى لقاء خاص عبر فضائية " اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن التقلبات الجوية أثرت على الأوكازيون الشتوى بسبب العواصف الترابية التى شهدتها البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة هى التى تحدد فترة الأوكازيونات.



وأكد أن هناك عدة ضوابط للمشاركة فى الاوكازيون، حيث يجب على المحلات تقديم طلب للمديرية التى يبتعها، ومن شروط الأوكازيون الإعلان عن السعر قبل الأوكازيون وبعده وإعلان السعر يستلزم الاحتفاظ بالفواتير الدالة عليه لمقارنتها من قبل وزارة التموين للتأكد أن المحل لا يقدم أوكازيون وهمى.

