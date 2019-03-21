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تعليم

جامعة المنيا تنظم ندوة لتعريف الطلاب بمشروع محو الأمية

الخميس 21/مارس/2019 - 04:37 م
جامعة المنيا تنظم
جامعة المنيا تنظم ندوتها السابعة لتعريف الطلاب بمشروع محو ال
ايمن رياض
نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع فرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا، ندوة تعريفية بمشروع محو الأمية لطلاب الجامعة وكيفية الاشتراك بالمشروع، ومحو أمية المستهدفين بقرى ومدن المحافظة وذلك برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور رجب عبد المولى عميد كلية الآداب.

حاضر بالندوة التي جاءت بعنوان "محو الأمية وبناء الوطن" الدكتور بليغ حمدي المنسق العام لمشروع محو الامية وتعليم الكبار بالجامعة، والدكتور محمد مرسي منسق مشروع محو الامية بكلية الآداب، متحدثين عن التعريف بمشروع محو الأمية، وكيفية الاشتراك به، وموضحين للطلاب ما توفره هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنيا من قاعدة بيانات لتعريفهم بالمستهدف محو أميتهم في مراكز وقرى المحافظة.

وأكد المحاضران لطلاب الكلية خلال الندوة أنهما يقومان بعمل خدمي سيسهمان من خلاله في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية الداعية للقضاء على الجهل والأمية.

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