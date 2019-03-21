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أخبار العالم

خامنئي: إيران ستعزز قدراتها الدفاعية رغم الضغط الأمريكي

الخميس 21/مارس/2019 - 05:49 م
علي خامنئي
علي خامنئي
رويترز
قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الخميس، إن بلاده عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية رغم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها لكبح برنامج طهران الخاص بالصواريخ الباليستية.

وقال خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي في بث حي "نحتاج لنقل إيران إلى نقطة يدرك عندها الأعداء أنهم لا يستطيعون تهديدها... عقوبات أمريكا ستجعل إيران مكتفية ذاتيا".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست قوى عالمية وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، في حين لا تزال الأطراف الموقعة الأخرى ملتزمة بالاتفاق.

وأضاف خامنئي أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أخفقت في الحفاظ على المصالح الإيرانية.

وقال في الخطاب الذي ألقاه في مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة "إنهم دائما ما يطعنون إيران في الظهر...الدول الغربية أثبتت أنها لا يمكن الوثوق بها".

كان قادة إيرانيون قد هددوا بالانسحاب من الاتفاق النووي ما لم تساعد القوى الأوروبية طهران في الحصول على مزايا اقتصادية.

وقال خامنئي "الآلية التي وضعها الأوروبيون أشبه ما تكون بمزحة سخيفة"، وذلك في إشارة إلى القناة التي فتحتها الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق للتجارة مع إيران دون استخدام الدولار للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

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