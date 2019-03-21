ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نجم دفاع الزمالك مديرا فنيا لنادٍ درجة رابعة

الخميس 21/مارس/2019 - 07:26 م
هشام يكن
هشام يكن
عمرو ابوبكر
أقيم عصر اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع هشام يكن ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، والذي سيبدأ نشاطه من الدوري الدرجة الرابعة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من هشام يكن منصب المدير الفني، وعمرو عبد المنعم مدرب مخطط أحمال، وعمرو وحيد مدرب مساعد، وحسين السيد مدرب عام، ومحمد وحيد إداري، وحسين محي الدين مدير كرة، وخالد رفعت عضو لجنة الكرة، وأيمن عمارة عضو لجنة الكرة.

ترشيحاتنا

أول رد فعل من شيرين عبد الوهاب بعد إيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق

مفاجأة .. إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء وتحويلها إلى التحقيق

الأزهر الشريف ينعى ضحايا غرق عبارة بالعراق

مصطفى بكري: الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات

فتحى سرور: من غير المعقول أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات.. فيديو

شريف مدكور ينهار من البكاء على الهواء بسبب سيدة.. فيديو

أمير مرتضى عن لقاء الزمالك والمقاولون: الفوز بمجهودنا أفضل من 10 بطولات بالحكام

السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات.. ننشر تفاصيل حكم القضاء الإداري بشأن ضم 5 علاوات

سلسلة هجمات جديدة تستهدف 4 مساجد في بريطانيا.. فيديو

بيراميدز ينعى هيا بنت محمد جدة تركي آل الشيخ

3 شروط تحسم ضم محمد صلاح الى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

نجم دفاع الزمالك مديرا فنيا لنادٍ درجة رابعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

توزيع الورود على الأمهات فى محطة مصر.. صور

لقطات رومانسية لحفيدة الملكة إليزابيث وحبيبها في شوارع نيويورك.. صور

#ايام_تامر_عاشور يشعل تويتر ..ومغردون: انزل عليا بالكآبة

أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

فيديو

شاهد.. احتفال أكراد العراق بعيد النوروز
شاهد.. مهارة حسام غالي خلال تدريب الجونة.. لو دبلت الوردة ريحتها فيها
فيديو جراف.. قوات الاحتلال تداهم مدرسة وتعتقل طفلا في الخليل
شريف مدكور ينهار من البكاء على الهواء بسبب سيدة.. فيديو
شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟