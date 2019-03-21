نجم دفاع الزمالك مديرا فنيا لنادٍ درجة رابعة

أقيم عصر اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع هشام يكن ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، والذي سيبدأ نشاطه من الدوري الدرجة الرابعة.



ويتكون الجهاز الفني للفريق من هشام يكن منصب المدير الفني، وعمرو عبد المنعم مدرب مخطط أحمال، وعمرو وحيد مدرب مساعد، وحسين السيد مدرب عام، ومحمد وحيد إداري، وحسين محي الدين مدير كرة، وخالد رفعت عضو لجنة الكرة، وأيمن عمارة عضو لجنة الكرة.



