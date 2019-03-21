موعد عرض وأسعار تذاكر مسرحية الملك لير لـ يحيى الفخراني

تبدأ يوم 10 من شهر أبريل المقبل، عرض مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخرانى، وتتراوح أسعار التذاكر من 350 وحتى 1500 جنيه على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس.



"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور، ونهى عابدين، ومحمد فراج، وعباس أبو الحسن، ومن إنتاج مجدي الهواري وإخراج تامر كرم.



وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة، ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.