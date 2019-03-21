مشاهد مؤثرة من حادث غرق عبارة عراقية في نهر دجلة.. فيديو

الموصل



مشهد مؤلم سيارات الاسعاف تنقل جثامين ضحايا العبارة الى الطب العدلي في الموصل..#فاجعة_الموصل

في عيد الام تفقد الموصليات اطفالهن ويفقد الاطفال امهاتهم. pic.twitter.com/rwlVIgv4na — 🇮🇶غزوان الثابت🇮🇶 (@gazawanismaeel) March 21, 2019

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، أن 72 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما غرقت عبارة تقل عددا زائدا من الركاب في نهر دجلة قرب الموصل في العراق.وقال حسام خليل مدير الدفاع المدني في الموصل إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة. وقال مصدر آخر في هيئة الدفاع المدني إن العبارة كانت تنقل ضعف حمولتها، وهو ما أدى إلى انقلابها في الماء.وتداول عدد من وسائل الإعلام العراقية والناشطين العراقيين مقاطع فيديو لحادثة الغرق وسط صرخات الركاب طلبا للمساعدة.ووقع الحادث شمال مدينة الموصل قرب منطقة ترفيهية ترتادها العائلات بكثرة.