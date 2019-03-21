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حوادث

تأجيل قضية اغتصاب فتاة فرشوط لـ ١٩ أبريل

الخميس 21/مارس/2019 - 11:53 م
صدى البلد
يوسف رجب
قررت محكمة جنايات نجع حمادي، تأجيل نظر قضية المتهمين باغتصاب فتاة فرشوط، إلى جلسة ١٩ أبريل القادم.

وأكد تقرير الطب الشرعي تورط المتهمين فى واقعة الاغتصاب، وتعرض الفتاه للاغتصاب وإفقادها عذريتها، في نفس التوقيت التي أبلغت عنه في روايتها في المحضر الرسمي بقسم الشرطة.

و كان مركز شرطة فرشوط برئاسة العقيد جمال سالمان- مأمور المركز، قد تلقى بلاغًا بتعرض فرحه.ع.ر 17 عامًا" طالبه" للخطف والاغتصاب من قبل علي.ك.ا، 21 سنه وشقيقه محمد 19 سنه، ومصطفى.ر.ع، 22 سنه فى منزل المتهمين الأول و الثانى، فتم إخطار النيابة العامة وضبط المتهمين  وإحالتهم للنيابة فى القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز شرطة فرشوط.

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