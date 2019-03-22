اضرب تكسب .. مسابقة روسية للصفع على الوجه

أقيمت مسابقة غريبة من نوعها على الأراضي الروسية، وهي أول بطولة هواة لـ"ضرب الكفوف"، أو الصفع على الوجه التي أقيمت في مدينة كراسنو يوسك.



وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" للمسابقة، حيث تظهر المقاطع اثنان من المتسابقين في تحدي من صاحب الصفعة الأقوى، أما عن قواعد اللعبة فهي أن يستجمع كل من الخصمين قوته لتكون الصفعة قوية أما الخاسر فهو من يترنح أو يهتز بعد كل صفعة ومازالت قواعد اللعبة غير معتمدة رسمية و قابلة للتغيير.



جدير بالذكر أن الصفع ليس من الرياضات الرسمية إلا أن المسابقة لديها بعض القواعد البسيطة وهي ألا يُسمح للمشاركين بالضرب إلا بالأصابع وراحة اليد، لتجنب التسبب بإصابات خطيرة ، كما يحظر على المشاركين استهداف منطقتي الأذنين أو العينين.













