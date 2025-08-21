زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

يعد زيت حبة البركة من المواد الطبيعية المعروفة بقدرتها على علاج عدد كبير من الأمراض ولكن كل لايعرف الكثير من الأشخاص أنه يساعد في إنقاص الوزن.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم اهم فوائد زيت حبة البركة في إنقاص الوزن.

فوائد زيت حبة البركة



يحتوي زيت حبة البركة على مواد كيميائية نباتية، وخاصة الفيتوستيرول، والتي يمكن أن تؤثر على التعبير عن الجينات، مما يؤدي إلى التحكم في الشهية إلى جانب فقدان الدهون بشكل أسرع.

دراسات تؤكد الفوائد



توصلت دراسة شملت حوالي 783 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن إلى أن زيت بذور الكمون ومسحوقها يمكن أن يقلل الوزن بمعدل 4.6 رطل مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.



أظهرت دراسة أخرى استمرت ثمانية أسابيع أجريت على نساء يتناولن نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية يحتوي على ثلاثة جرامات من زيت حبة البركة فقدان الوزن.4.6 رطل مقارنة بالعلاج الوهمي.

يعزز الذاكرة والتركيز

يقترح الطب الأيورفيدي تناول بذور حبة البركة مع أوراق النعناع لتعزيز الذاكرة.

تعتبر حبة البركة صحية لكبار السن لأنه قد يمنع أو يؤخر الإصابة بمرض الزهايمر.