وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته
ولا تهموني | رد صادم من محمد رمضان "لما فكّروه بإطلالته بـ كوتشيلا "
كواليس القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ
خادم الحرمين الشريفين يمنح مكافأة مليون ريال لمواطن سعودي أنقذ محطة وقود من كارثة
شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب
دبلوماسي فلسطيني سابق: "عربات جدعون" تدمير إنساني شامل بلا أهداف عسكرية
خلال أيام.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة والمحافظ يحضر أول اجتماع بعد تجديد الثقة
وسط ترقب في الأسواق .. سعر الذهب الآن في مصر
بالصور

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

يعد زيت حبة البركة من المواد الطبيعية المعروفة بقدرتها على علاج عدد كبير من الأمراض ولكن كل لايعرف الكثير من الأشخاص أنه يساعد في إنقاص الوزن.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم اهم فوائد زيت حبة البركة في إنقاص الوزن.

فوائد زيت حبة البركة 


يحتوي زيت حبة البركة على مواد كيميائية نباتية، وخاصة الفيتوستيرول، والتي يمكن أن تؤثر على التعبير عن الجينات، مما يؤدي إلى التحكم في الشهية إلى جانب فقدان الدهون بشكل أسرع.

زيت حبة البركة

دراسات تؤكد الفوائد 


توصلت دراسة شملت حوالي 783 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن إلى أن زيت بذور الكمون ومسحوقها يمكن أن يقلل الوزن بمعدل 4.6 رطل مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

اطعمة تزيد الوزن في رمضان


أظهرت دراسة أخرى استمرت ثمانية أسابيع أجريت على نساء يتناولن نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية يحتوي على ثلاثة جرامات من زيت حبة البركة فقدان الوزن.4.6 رطل مقارنة بالعلاج الوهمي.
يعزز الذاكرة والتركيز
يقترح الطب الأيورفيدي تناول بذور حبة البركة  مع أوراق النعناع لتعزيز الذاكرة.
تعتبر حبة البركة صحية لكبار السن لأنه قد يمنع أو يؤخر الإصابة بمرض الزهايمر.

زيت حبة البركة إنقاص الوزن زيت ينقص الوزن حبة البركة دراسات

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بطولة كأس العالم

تعيين 81 حكما لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة فى قطر 2025

طارق يحيى

طارق يحيى: «كنت بكلم العفاريت في مدرج الزمالك»

زد

تعرف على تشكيل سموحة وزد بالدوري

الحديد مش كفاية.. اكتشف طرق علاج فقر الدم الكاملة

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

قادم من إندونيسيا .. تحذبر في أمريكا بسبب جمبري ملوث بمادة مشعة خطيرة

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

