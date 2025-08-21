الرقابة المالية تطلق مسابقة بحثية لدعم الشباب والباحثين في مجالات الأنشطة غير المصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق المسابقة البحثية السنوية للعام الحالي، والتي تستهدف الباحثين وطلاب الجامعات والدراسات العليا في مصر وخارجها.

يأتي ذلك في إطار حرصها على دعم البحث العلمي وتشجيع الشباب على الإسهام الفعّال في تطوير منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز قنوات التواصل بين المجتمع الأكاديمي والجهات الرقابية والتشريعية، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتطوير السوق المصري.

فئات الجوائز والمسابقات

1. جائزة د./ أحمد سعد لأفضل مشروع بحثي عن سوق رأس المال

• الفكرة: إعداد بحث علمي تطبيقي يقدم حلولًا ورؤى مبتكرة لتطوير سوق رأس المال المصري.

• الفئة المستهدفة: الباحثون وطلاب الدراسات العليا والمهتمون بمجالات الاقتصاد، إدارة الأعمال، التمويل، المحاسبة والقانون من داخل مصر أو خارجها.

• الشروط الخاصة:

o أن يكون البحث باللغة العربية أو الإنجليزية.

o ألا يكون منشورًا أو مشاركًا في أي جهة أخرى.

o أن يتضمن توصيات قابلة للتطبيق.

2. جائزة د./ أشرف الشرقاوي لأفضل دراسة مقارنة بين قوانين أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر والخارج

• الفكرة: إعداد دراسة مقارنة بين قوانين التمويل غير المصرفي في مصر والخارج، مثل: التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

• الفئة المستهدفة: الباحثون وطلاب الجامعات.

• الشروط الخاصة:

o أن يكون البحث باللغة العربية أو الإنجليزية.

o ألا يكون منشورًا أو مشاركًا في مسابقات أخرى.

قيمة الجوائز

• الجائزة الأولى: 100 ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: 50 ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 25 ألف جنيه.

الشروط العامة للتقديم

• أن يكون العمل أصليًا ولم يسبق نشره أو المشاركة به في مسابقات أخرى.

• الالتزام بالمنهجية العلمية ودقة العرض.

• تقديم العمل بصيغة رقمية عبر البريد الإلكتروني المخصص.

• لا يحق للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو أقاربهم التقدم للمسابقة.

مواعيد التقديم

يفتح باب التقديم بدءًا من الخميس 21/8/2025 ويستمر حتى الأحد 21/9/2025.

البريد الإلكتروني للتقديم

[email protected]

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه المسابقة تأتي إيمانًا منها بأهمية تمكين الشباب والباحثين من المشاركة في صياغة مستقبل أكثر تطورًا واستدامة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، وتدعو جميع المهتمين إلى المشاركة بأبحاثهم وأفكارهم.