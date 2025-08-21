قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية تطلق مسابقة بحثية لدعم الشباب والباحثين في مجالات الأنشطة غير المصرفية

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
علياء فوزى

 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق المسابقة البحثية السنوية للعام الحالي، والتي تستهدف الباحثين وطلاب الجامعات والدراسات العليا في مصر وخارجها.

يأتي ذلك في إطار حرصها على دعم البحث العلمي وتشجيع الشباب على الإسهام الفعّال في تطوير منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز قنوات التواصل بين المجتمع الأكاديمي والجهات الرقابية والتشريعية، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتطوير السوق المصري.

فئات الجوائز والمسابقات

1. جائزة د./ أحمد سعد لأفضل مشروع بحثي عن سوق رأس المال

• الفكرة: إعداد بحث علمي تطبيقي يقدم حلولًا ورؤى مبتكرة لتطوير سوق رأس المال المصري.

• الفئة المستهدفة: الباحثون وطلاب الدراسات العليا والمهتمون بمجالات الاقتصاد، إدارة الأعمال، التمويل، المحاسبة والقانون من داخل مصر أو خارجها.

• الشروط الخاصة:

o أن يكون البحث باللغة العربية أو الإنجليزية.

o ألا يكون منشورًا أو مشاركًا في أي جهة أخرى.

o أن يتضمن توصيات قابلة للتطبيق.

2. جائزة د./ أشرف الشرقاوي لأفضل دراسة مقارنة بين قوانين أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر والخارج

• الفكرة: إعداد دراسة مقارنة بين قوانين التمويل غير المصرفي في مصر والخارج، مثل: التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

• الفئة المستهدفة: الباحثون وطلاب الجامعات.

• الشروط الخاصة:

o أن يكون البحث باللغة العربية أو الإنجليزية.

o ألا يكون منشورًا أو مشاركًا في مسابقات أخرى.

قيمة الجوائز

• الجائزة الأولى: 100 ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: 50 ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 25 ألف جنيه.

الشروط العامة للتقديم

• أن يكون العمل أصليًا ولم يسبق نشره أو المشاركة به في مسابقات أخرى.

• الالتزام بالمنهجية العلمية ودقة العرض.

• تقديم العمل بصيغة رقمية عبر البريد الإلكتروني المخصص.

• لا يحق للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو أقاربهم التقدم للمسابقة.

مواعيد التقديم

يفتح باب التقديم بدءًا من الخميس 21/8/2025 ويستمر حتى الأحد 21/9/2025.

البريد الإلكتروني للتقديم

[email protected]

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه المسابقة تأتي إيمانًا منها بأهمية تمكين الشباب والباحثين من المشاركة في صياغة مستقبل أكثر تطورًا واستدامة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، وتدعو جميع المهتمين إلى المشاركة بأبحاثهم وأفكارهم.

الهيئة العامة للرقابة المالية المسابقة البحثية السنوية طلاب الجامعات تحفيز الابتكار القطاع المالي التشريعية الرقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

مشاجرة

شجار على الرصيف يتحول الى فضيحة.. حكاية بائع خلع ملابسه في مدينة نصر.. تفاصيل

جثة

كشف غموض العثور على جثة شخص بالقرب من مشرحة بنها

صورة أرشيفية

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بالشرقية

بالصور

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد