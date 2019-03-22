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أخبار العالم

أمريكا تعد وثيقة رسمية بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:29 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قال مسئول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مسئولين أمريكيين يعملون على وثيقة رسمية بشأن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان.

ومن المرجح أن يوقعها ترامب خلال زيارة الزعيم الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

كان ترامب اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وقال في تغريدة على تويتر "بعد 52 عامًا، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

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